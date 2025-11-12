Англія

Столе Сольбаккен повідомив, що Мартін Едегор все ще далекий від повернення на поле.

Арсенал отримав тривожну інформацію про стан здоров'я свого капітана Мартіна Едегора.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен поділився невтішними новинами про відновлення плеймейкера, поставивши під сумнів його повернення найближчим часом — Goal.

Едегор отримав травму медіальної зв'язки лівого коліна у переможному матчі проти Вест Гема (2:0).

Початкові прогнози припускали, що 26-річний гравець пропустить близько шести тижнів. В Арсеналі сподівалися на його повернення до дербі проти Тоттенгема наприкінці цього місяця.

Однак, напередодні вирішальних матчів кваліфікації Чемпіонату світу проти Естонії та Італії, Сольбаккен розвіяв ці сподівання.

"Процес іде стабільно. Він рухається у стабільному напрямку, але Едегор все ще далекий від повернення", — заявив тренер.

Незважаючи на травму, Едегор приєднається до національної команди, щоб підтримати партнерів у боротьбі за вихід на Чемпіонат світу, хоча й не братиме участі у матчах. Сольбаккен підтвердив, що капітан продовжить свою реабілітацію під наглядом медичного штабу збірної, спочатку в Осло, а потім у Мілані.

Сам Едегор нещодавно розповів, що наполегливо працює над відновленням та вже почав бігати на антигравітаційній доріжці, щоб прискорити процес.