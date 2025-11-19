Англія

Німецький фахівець оновив інформацію щодо відновлення форварда Арсеналу.

Головний тренер національної збірної Німеччини Юліан Нагельсманн повідомив несподівану новину для фанатів лондонського Арсеналу щодо стану нападника Кая Гаверца.

"У Кая стався невеликий рецидив травми, але загалом він почувається добре. Очікується, що він повернеться до гри ближче до кінця року", — цитує слова Нагельсманна журналіст Фабріціо Романо.

26-річний німець досі не виходив на поле після стартового матчу “канонірів” у цьому сезоні англійської Прем’єр-ліги через травму коліна.

Раніше повідомлялося, що Кай Гаверц та низка інших травмованих гравців Арсеналу готуються до дербі проти Тоттенгема (23.11), проте, схоже, участь універсального німця тепер знаходиться під питанням