Англія

Мерсісайдці хочуть обережно підійти до розвитку своїх талантів.

Ліверпуль готовий вислухати пропозиції щодо можливої оренди молодого півзахисника Трея Ньйоні. Про це повідомляє The Athletic.

18-річний футболіст цього сезону зіграв за першу команду лише у Кубку ліги, а в клубі вважають його дуже перспективним, але таким, що ще потребує фізичного розвитку.

При цьому Ліверпуль не планує віддавати Ньйоні в будь-яку команду. "Червоні" уважно оцінюватимуть кожен варіант, перш ніж ухвалити рішення, і лише тоді, коли будуть впевнені, що оренда піде гравцю на користь.

Водночас інший талант Ліверпуля, Ріо Нгумоа, майже точно не залишить клуб у січні. Цього сезону він уже провів 256 хвилин за першу команду та стабільно тренується з головним складом, навіть якщо це інколи заважає йому виступати за молодіжні команди.

У клубі сподіваються, що від’їзд Мохамеда Салаха на Кубок африканських націй відкриє для Нгумоа можливість отримувати ще більше ігрового часу, після чого ситуацію з ним можуть переглянути вже у січні.