Англія

"Старбой" залишиться в рідному клубі у статусі одного з найбільш високооплачуваних гравців.

Арсенал досяг принципової домовленості з одним із лідерів своєї команди Букайо Сакою щодо нового довгострокового контракту, повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гоукінс.

Новий договір розрахований до 2030 року і зробить вихованця академії "канонірів" одним із найкраще оплачуваних гравців лондонського клубу.

Сака, який раніше виграв з Арсеналом Кубок Англії (2020) та два Суперкубки Англії (2020, 2023), цього сезону вже забив шість голів у 14 матчах, пропустивши кілька ігор через травму. Загалом за Арсенал він провів 277 поєдинків, оформивши 76 голів та 71 результативну передачу.

Інтерес до Сака проявляли інші клуби, проте сам футболіст з самого початку заявляв, що його пріоритет – залишитися в Арсеналі та поповнити свій трофейний доробок у Північному Лондоні. Клуб планує офіційно підписати угоду найближчими тижнями, остаточно закривши переговори до кінця року.

Нагадаємо, що поточна угода 24-річного Букайо Саки з Арсеналом розрахована до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює англійського вінгера у 140 мільйонів євро.