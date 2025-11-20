Англія

Ле Брі хоче повернути футболіста, з яким працював у Лор’яні, у свій склад.

Головний тренер Сандерленда Режі Ле Брі підтвердив, що клуб стежить за півзахисником Лаціо Маттео Гендузі.

"Ми підтримуємо зв’язки з декількома різними гравцями, і Маттео — один із них. Я вже працював з ним раніше у Лор'яні, тому ми іноді спілкуємося. Проте зараз рано говорити про січневе трансферне вікно", — заявив Ле Брі.

Гендузі вже має досвід виступів в Англії, адже раніше грав за Арсенал з 2018 по 2020 рік.

У нинішньому сезоні він забив один гол і віддав один асист у восьми матчах Серії А за Лаціо. Загалом за італійський клуб Маттео провів 103 поєдинки, відзначившись 10 голами та 19 результативними передачами.