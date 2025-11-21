Сербський експівзахисник упевнений, що клуб втратив незамінного футболіста.
Неманья Матич, Getty Images
21 листопада 2025, 08:45
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Неманья Матич висловив невдоволення трансферним рішенням манкуніанців, які влітку продали Скотта Мактомінея до Наполі.
Матич переконаний, що клуб помилився, відпустивши вихованця:
Вважаю, що Манчестер Юнайтед зробив помилку, продавши Скотта Мактомінея. Сьогодні важко знайти заміну такому гравцю. Конте розумний хлопець", – зазначив серб.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може повернути Мактомінея. У складі дорослої команди Манчестер Юнайтед Мактоміней провів 255 матчів, забив 29 голів і віддав 8 результативних передач.