Колишній гравець Манчестер Юнайтед Неманья Матич висловив невдоволення трансферним рішенням манкуніанців, які влітку продали Скотта Мактомінея до Наполі.

Матич переконаний, що клуб помилився, відпустивши вихованця:

Вважаю, що Манчестер Юнайтед зробив помилку, продавши Скотта Мактомінея. Сьогодні важко знайти заміну такому гравцю. Конте розумний хлопець", – зазначив серб.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може повернути Мактомінея. У складі дорослої команди Манчестер Юнайтед Мактоміней провів 255 матчів, забив 29 голів і віддав 8 результативних передач.