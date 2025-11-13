Англія

Шотландський півзахисник може знову опинитися на Олд Траффорд, але повернення обійдеться дорого.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість повернення до клубу свого вихованця Скотта Мактомінея, який нині виступає за Наполі. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, неаполітанці поки не встановили офіційну трансферну вартість 28-річного футболіста, однак претендентам на його підписання доведеться заплатити не менше €50 мільйонів.

Окрім Юнайтед, інтерес до Мактомінея проявляють Ньюкасл і Тоттенгем, але сам шотландець, за даними ЗМІ, не наполягатиме на відході з італійського клубу, куди він перейшов улітку 2024 року.

У складі дорослої команди Манчестер Юнайтед Мактоміней провів 255 матчів, забив 29 голів і віддав 8 результативних передач.

