Англія

Аморім захоплюється вінгером, але ціна висока.

Вінгер Борнмута Антуан Семеньйо навряд чи перейде до Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно, повідомляє The Athletic.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім захоплюється гравцем, але клубу буде складно задовольнити фінансові вимоги Борнмута в січні.

У контракті Семеньйо прописані відступні в розмірі 73,5 мільйона євро.

У поточному сезоні АПЛ 25-річний футболіст зіграв 11 матчів, забивши шість голів і віддавши три результативні передачі. Його угода з Борнмутом діє до середини 2030 року.