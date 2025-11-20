"Червоні дияволи" шукають зовсім іншого атакувального футболіста.
Манчестер Юнайтед не веде ніякої роботи над трансфером нападника дортмундської Боруссії Каріма Адеємі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо на своєму YouTube-каналі.
Раніше ЗМІ писали про нібито контакти англійського клубу з оточенням нападника "джмелів", який, за чутками, був невдоволений своїм становищем у команді Ніко Ковача.
Однак, за словами Романо, ці повідомлення не відповідають дійсності. Водночас Манчестер Юнайтед дійсно придивляється до варіантів підсилення атакувальної ланки — клуб шукає нового вінгера або гравця на позицію "десятки"
Італійський інсайдер зазначив, що команда Рубена Аморіма орієнтується на "електричного, технічного та талановитого" атакувального виконавця, який гратиме під нападником.