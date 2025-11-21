Англія

Борнмут хоче втримати вінгера до літа попри високу клаусулу.

Ліверпуль виявляє серйозний інтерес до вінгера Борнмута Антуана Семеньйо. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, мерсисайдський клуб розглядає можливість підписання ганського футболіста вже під час зимового трансферного вікна.

У січні в контракті 25-річного Семеньо діє клаусула в розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів плюс ще п'ять мільйонів бонусів. Водночас Борнмут має намір утримати гравця у своєму складі щонайменше до літа, коли сума викупу знизиться до 50 мільйонів.

У поточному сезоні Семеньйо провів 12 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши три асисти.

Раніше проявляли інтерес до Семеньйо такі топклуби АПЛ: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Тоттенгем.