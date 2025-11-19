Англія

У Крістал Пелес упевнені, що англійський захисник залишить клуб без продовження контракту.

Центральний захисник національної збірної Англії Марк Геї, який виступає за Крістал Пелес, може змінити клуб вже у січневому трансферному вікні.

Як повідомляє Sky Sports, у таборі "орлів" вважають, що єдиним претендентом на 25-річного англійця взимку може стати Ліверпуль. Інші великі європейські клуби, зацікавлені у гравцеві, готові чекати до літа, коли його контракт із Пелес закінчиться, щоб підписати його на умовах вільного агента.

Ліверпуль цікавився Геї ще влітку, проте угода на суму 35 мільйонів фунтів не відбулася в останній момент. Водночас серед клубів, які розглядають його підписання наступного літа, називають Баварію, Реал Мадрид та Барселону. Геї зможе вести переговори з іноземними клубами вже з 1 січня 2026 року (з англійськими — за місяць до спливання контракту).

У Крістал Пелес відзначають, що Геї повідомив керівництво клубу про небажання продовжувати контракт і залишить команду після завершення нинішньої угоди 30 червня.

Для Ліверпуля підписання Геї важливе через істотні проблеми в обороні: літній юний новачок Джованні Леоні отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки, майбутнє Ібраїми Конате залишається невизначеним, а рівень надійності в обороні й близько не вражає. Саме тому мерсісайдці банально можуть бути вимушені виходити на трансферний ринок вже взимку для підсилення центру захисту.