20-річний хавбек прагне ігрової практики перед ЧС-2026.
Кобі Мейну, getty images
21 листопада 2025, 11:57
Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну в січні знову звернеться до клубу з проханням про оренду, повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.
За його словами, ситуація аналогічна літній — гравець хоче регулярної практики, щоб поїхати на ЧС-2026 зі збірною Англії.
Влітку керівництво "червоних дияволів" відхилило запит Мейну. Тепер інтерес до 20-річного англійця проявляють Наполі та Вест Гем.
Мейну провів 8 матчів у всіх турнірах цього сезону, віддавши одну результативну передачу. Його вартість за Transfermarkt — 45 мільйонів євро.
