Англія

20-річний хавбек прагне ігрової практики перед ЧС-2026.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну в січні знову звернеться до клубу з проханням про оренду, повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

За його словами, ситуація аналогічна літній — гравець хоче регулярної практики, щоб поїхати на ЧС-2026 зі збірною Англії.

Влітку керівництво "червоних дияволів" відхилило запит Мейну. Тепер інтерес до 20-річного англійця проявляють Наполі та Вест Гем.

Мейну провів 8 матчів у всіх турнірах цього сезону, віддавши одну результативну передачу. Його вартість за Transfermarkt — 45 мільйонів євро.

