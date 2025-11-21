Англія

Наставник визнає, що адаптація та контроль емоцій стали ключовими складовими прогресу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки свого першого року в англійському клубі та відзначив, що його підхід до роботи суттєво трансформувався.

"Думаю, я змінився як тренер. Тепер дивлюся на речі під іншим кутом. У мене було бачення того, як грати, виходити з оборони, тепер я це змінив. Ми в клубі зосереджені на аналізі даних, у Прем'єр-лізі це поширено. З цієї причини необхідно змінювати свій підхід до роботи, потрібно бути уважним.

Зрозуміло, хочеш грати у своєму стилі, але необхідно підлаштовуватися, а також розуміти, де слід наголосити на володінні м'ячем, як заробляти кутові і відштовхувати суперника — це важливо.

Минулого року почував себе перевантаженим матчами. У мене не було часу заспокоїтися, зрозуміти, що моя робота — це не тільки те, що відбувається на полі, а й те, що за його межами, суть її в тому, щоб підштовхувати всіх до перемоги.

Мені здалося, що торік я весь час був дуже емоційним, бо було важко досягати результату. Завжди говорю, що для всього потрібен час, але я та людина, на якій лежить велика відповідальність, необхідно про все подбати і краще контролювати емоції", — сказав Аморім.

