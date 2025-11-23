Англія

Важка поразка "шпор".

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк висловився після розгромної поразки від Арсеналу (1:4) в рамках 12-го туру АПЛ. Цитує данця BBC.

"Дуже болісна поразка. Не приховуватиму, ми зіграли жахливо. Повна протилежність тому, що збиралися показати, коли приїхали сюди. Ми можемо лише перепросити вболівальників за цю гру.

Думаю, незалежно від того, що обидві команди хотіли розігрувати короткі комбінації, суперник витягнув із цього більше, а ми не могли вибратися вперед. Нам довелося грати довгими передачами, але це не наш футбол Поганий виступ.

Я бачив характер та бажання боротися у цій команді, але сьогодні ми виграли мало єдиноборств. Можна називати це як завгодно, але ми не виграли їх достатньо.

Я намагався грати за схемою 5-4-1. Я завжди беру відповідальність на себе: це був мій вибір – використовувати цю систему, але ми змінили її у перерві. Моє бачення таке: хоч би яку схему ми сьогодні не обрали, у нас не було достатньої кількості виграних єдиноборств чи інтенсивності в ключові моменти, а в таких умовах дуже важко виграти.

Голи мені потрібно вивчити докладніше. Весь матч мені доведеться переглянути сьогодні ввечері – і це буде тяжкий перегляд. Ми були недостатньо агресивними і не йшли вперед, коли могли, суперник легко проходив нас", – сказав Франк.