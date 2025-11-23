Англія

Італієць розлючений.

Воротар лондонського Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо прокоментував поразку від лондонського Арсеналу (1:4). Його слова наводить BBC.

"Для нас це був дуже поганий вечір. Перш за все, ми повинні вибачитися перед уболівальниками, які підтримують нас кожен день.

Як колектив, ми не боролися, а це неприпустимо в футбольному матчі, особливо на такому рівні. І ми не зіграли як команда. Але зараз важка ніч. Це дуже погана поразка, але ми повинні триматися разом, тому що ми знаємо, що нам потрібно розв'язати ці проблеми.

У нас знову важлива ніч у середу, нам потрібно триматися разом і вірити в себе набагато більше, тому що сьогодні ми не показали нічого з того, на що ми зазвичай здатні, і тому нам потрібно зберігати ясність розуму в цей момент.

Я знаю, що емоції зашкалюють, особливо коли ти програєш дербі таким чином, але нам потрібно зберігати холоднокровність і вибачитися перед людьми, які підтримували нас у поїздці сьогодні, тому що ми не можемо показувати таку гру.

Потрібно боротися в кожному матчі, боротися в кожному єдиноборстві, намагатися виграти, намагатися кинути всі сили і заробити кілька фолів. І я думаю, що в цьому аспекті сьогодні ми не грали в свою гру", — заявив Вікаріо.

