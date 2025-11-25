Англія

Тренер Евертона заявив, що подібні конфлікти інколи зміцнюють команду, хоча вилучення залишило його розчарованим.

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував резонансний епізод у матчі проти Манчестер Юнайтед, коли півзахисник Ідрісса Гує отримав червону картку за сутичку із власним одноклубником Майклом Кіном.

Шотландець несподівано став на бік футболіста, підкресливши, що подібні емоції — частина переможного характеру команди. Його слова передає BBC з посиланням на Sky Sports.

"Таке трапляється рідко. Якби суддя не показав червону — ніхто б не здивувався. Мені сказали, що будь-який удар чи жорсткий контакт із партнером може стати проблемою, але є й інший бік.

Мені подобається, коли мої гравці дратують одне одного і б’ються за результат. Це частина менталітету переможців. Я розчарований вилученням, але Гує одразу вибачився в роздягальні та подякував команді за перемогу", — зазначив Моєс.

Попри гру в меншості з 13-ї хвилини та ранню травму Шеймуса Коулмена, Евертон зумів здобути надважливу виїзну перемогу над Манчестер Юнайтед у 12-му турі АПЛ.

Це — лише другий випадок за останні 16 років, коли футболіста вилучають за агресію проти власного партнера. Попередній інцидент стався у грудні 2008-го, коли гравець Сток Сіті Рікардо Фуллер ударив одноклубника Енді Гріффіна після пропущеного гола від Вест Гема.