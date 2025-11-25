Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (0:1).

"У мене є розчарування від того, як ми граємо. Евертон був кращою командою у складі 11 на 11 і вони дуже добре оборонялися вдесятьох протягом 70 хвилин. Ми заслужили на поразку, ми грали погано.

Я знаю, в якій точці шляху ми зараз. Я завжди говоритиму про інтесивність. Ми ще не досягли, навіть не наблизилися до тієї точки, на якій маємо боротися за найкращі позиції в лізі. Нам ще багато що треба зробити, і ми повинні бути бездоганними, щоб перемагати. Сьогодні ми були неідеальні.

Звичайно, коли у вас більше гравців з різними характеристиками, особливо такими як Кунья або Шешко, у вас більше можливостей забивати, особливо проти команд із низьким блоком, де немає вільного простору. Але це лише відмовка. Ми маємо гравців на полі, і ми могли б програти, але з іншою інтенсивністю, з іншим розумінням моментів, коли суперник отримав таку червону картку. І я думаю, що ми не розуміли, як використати свої моменти протягом 90 хвилин. Це моя вина, мені потрібно краще пояснювати гравцям, як грати у кожній ситуації.

Сьогодні була помилка не однієї людини, а всієї команди. Судячи з результатів, ми повинні виходити на поле з іншим настроєм та мотивацією, такою є моя думка. Неважливо, чи добре ти граєш, чи робиш гарні передачі, важливим є саме відчуття. Всі ці п'ять тижнів всі хвалять наш прогрес, а я завжди говорю те саме: ми навіть близько не підійшли до того моменту, на якому повинні бути в цьому клубі.

Я боюся повернення відчуттів минулого сезону – це мене найбільше непокоїть. Тому нам треба працювати разом, і ми працюватимемо. Гравці намагаються, але нам треба бути кращими. Завтра у нас тренування, і ми готуватимемося до наступної гри", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

