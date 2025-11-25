Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 24 листопада 2025 року.

Евертон у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 29 хвилині, а його автором став Кірнан Дьюзбері-Голл, який скористався передачею Джеймса Гарнера.

При цьому на момент взяття воріт "червоних дияволів", "іриски" вже були у меншості після дурного вилучення на 13 хвилині, яке заробив Ідрісса Гана Гує, який дав ляпас своєму партнеру по команді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Евертон у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Евертон 0:1

Гол: Дьюзбері-Голл, 29.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро, де Лігт, Шоу — Мазрауї (Маунт, 46), Каземіро (Мейну, 58), Фернандеш, Доргу (Далот, 58) — Діалло, Зіркзе — Мбемо.

Евертон: Пікфорд — Коулман (О'Браєн, 10), Тарковські, Кін, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає (Бету, 81), Дьюзберрі-Голл (Алькарас, 87), Гріліш (Макніл, 87) — Баррі (Іроегбунам, 81).

Попередження: Мбемо, Каземіро.

На 13 хвилині був вилучений Ідрісса Гана Гує (Евертон) (неспортивна поведінка).