Англія

Хавбек "червоних" визнав неприйнятною форму команди після дев’ятої поразки в 12 матчах.

Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс відверто прокоментував поточний стан команди після чергової поразки — цього разу 1:4 від ПСВ у матчі Ліги чемпіонів. Це фіаско стало дев’ятим у 12 іграх і ще більше підсилило тиск на головного тренера Арне Слота.

24-річний Джонс не став приховувати емоцій, коментуючи ситуацію в своїй команді.

"Я не маю відповідей. Чесно, не маю. Це просто неприйнятно. Я вже пройшов етап злості всередині. Зараз я на тому рівні, коли просто не знаходжу слів.

Ми будемо намагатися повернути цю команду туди, де вона має бути, знову показати всім, що це за клуб і чому його називають найкращою командою у світі. Але зараз ми у справжньому лайні, і це має змінитися", — цитує слова Джонса Sky Sports.

Зазначимо, що команда Арне Слота не лише програє часто, а й розгромно: вперше за 72 роки Ліверпуль поступився тричі з різницею у три та більше м’ячі — окрім ПСВ, були болючі поразки від Ноттінгем Форест і Манчестер Сіті.