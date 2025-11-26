Чергова розгромна поразка для команди Арне Слота — тепер у Лізі чемпіонів.
Ліверпуль — ПСВ, Getty Images
26 листопада 2025, 23:55
Ліверпуль — ПСВ 1:4
Голи: Собослаї, 16 - Перішич, 6 (пен), Тіл, 56, Дріуш, 73, 90+1
Ліверпуль: Мамардашвілі — Собослаї, Конате (К'єза, 76), ван Дейк, Керкез — Джонс, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке (Ісак, 61), Гакпо
ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські, Салах-Еддін — Сайбарі, Жуніор, Верман — Ман (Байрактаревич, 89), Тіл (Дріуш, 69), Перішич (Пепі, 69)
Попередження: Дейк