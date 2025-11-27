Ліга чемпіонів

Команда програла три матчі поспіль із різницею у три та більше м’ячів — вперше з 1953 року.

Ліверпуль продовжує переживати складний відрізок сезону. Напередодні команда вдома поступилася ПСВ у матчі Ліги чемпіонів із рахунком 1:4.

Ця поразка стала третім поспіль матчем, у якому мерсисайдці програли з різницею щонайменше у три м’ячі. Подібна серія невдач трапилася з клубом уперше з грудня 1953 року — понад сім десятиліть тому.

Окрім того, Ліверпуль зазнав дев’яти поразок у своїх дванадцяти попередніх поєдинках у всіх турнірах.

У наступному турі англійський Ліверпуль навідається в гості до міланського Інтера.

