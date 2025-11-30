Англія

Португалець обійшов Пола Скоулза після двох результативних передач у матчі з Крістал Пелас.

Бруну Фернандеш продовжує зміцнювати свій статус одного з найкращих плеймейкерів Манчестер Юнайтед у сучасній епосі. У виїзному поєдинку 13-го туру АПЛ проти Крістал Пелас, який завершився перемогою червоних дияволів 2:1, португальський півзахисник записав на свій рахунок одразу дві результативні передачі.

Ці асисти дозволили Фернандешу піднятися на четверту позицію в історичному списку найкращих розпасовщиків клубу в англійській Прем’єр-лізі. Тепер у нього 56 гольових передач, що на одну більше, ніж у легендарного Пола Скоулза.

Попереду португальця залишаються лише три клубні символи:

- Раян Гіггз – 162 асисти

- Вейн Руні – 93

- Девід Бекхем – 80

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готує трансфер Федеріко Вальверде.