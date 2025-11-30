Англія

Англійський захисник продовжує писати свою історію в клубі, за який виступає вже понад десять років.

Люк Шоу досяг важливої віхи у кар’єрі, провівши свій 300-й поєдинок у футболці Манчестер Юнайтед. Ювілейний матч 30-річний оборонець зіграв у протистоянні з Крістал Пелас у 13-му турі АПЛ, де червоні дияволи здобули перемогу 2:1.

Шоу вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку та залишив поле на 82-й хвилині. Для захисника, який приєднався до клубу ще у 2014 році, це черговий знак стабільності та довіри з боку тренерського штабу.

За час, проведений на Олд Траффорд, Шоу встиг виграти Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу Європи, ставши одним із найдосвідченіших гравців нинішнього складу.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готує трансфер Федеріко Вальверде.