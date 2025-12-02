Англія

Наставник Шон Дайч повідомив про поступове повернення гравця до звичного футбольного ритму.

Український захисник Олександр Зінченко вперше після травми паху провів повноцінне тренування з командою Ноттінгем Форест, повідомив головний тренер клубу Шон Дайч.

"Зінченко повернувся до загальної групи. Але це був його перший повноцінний тренувальний день, тому йому ще потрібно адаптуватися та увійти до щоденного тренувального режиму", — зазначив Дайч.

Наставник також додав: "Коли ти травмований, ти не проводиш тих самих тренувань після травми, поки не повернешся до основної команди. Тож їм потрібно трохи позайматися, але вони повернулися на траву, що приємно".

Нагадаємо, що Зінченко приєднався до Ноттінгем Форест у вересні на правах оренди з Арсенала. У поточному сезоні 28-річний футболіст провів 6 матчів, результативними діями не відзначався.

Наступний матч клубу відбудеться 3 січня проти Вулвергемптона у рамках АПЛ.