Новий головний тренер Шон Дайч підтвердив, що український захисник потребує більше часу для відновлення.
Зінченко, Getty Images
31 жовтня 2025, 11:42
Перед матчем десятого туру Англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед команда Ноттінгем Форест зазнала серйозних кадрових втрат. Серед гравців, які не зможуть допомогти команді, опинився і захисник збірної України Олександр Зінченко.
Головний тренер клубу Шон Дайч, який нещодавно очолив "лісників", підтвердив, що 28-річний українець пропустить гру через травму паху, котра виявилася серйознішою, ніж очікувалося.
"Ола робить добрий прогрес. Зінченко – поки що, на жаль, не бере участі, і його відновлення займе більше часу, ніж ми думали. Баква все ще не у списку, але прогрес гарний. Мені доводиться читати їх за списком, щоби не забути", — зазначив фахівець на передматчевій пресконференції.
Зустріч між Ноттінгем Форест і Манчестер Юнайтед відбудеться 1 листопада на стадіоні Сіті Граунд.