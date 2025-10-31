Інше

Новий головний тренер Шон Дайч підтвердив, що український захисник потребує більше часу для відновлення.

Перед матчем десятого туру Англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед команда Ноттінгем Форест зазнала серйозних кадрових втрат. Серед гравців, які не зможуть допомогти команді, опинився і захисник збірної України Олександр Зінченко.

Головний тренер клубу Шон Дайч, який нещодавно очолив "лісників", підтвердив, що 28-річний українець пропустить гру через травму паху, котра виявилася серйознішою, ніж очікувалося.

"Ола робить добрий прогрес. Зінченко – поки що, на жаль, не бере участі, і його відновлення займе більше часу, ніж ми думали. Баква все ще не у списку, але прогрес гарний. Мені доводиться читати їх за списком, щоби не забути", — зазначив фахівець на передматчевій пресконференції.

Зустріч між Ноттінгем Форест і Манчестер Юнайтед відбудеться 1 листопада на стадіоні Сіті Граунд.