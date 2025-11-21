Українець продовжує відновлення, але до складу Ноттінгем Форест ще не повернувся.
Зінченко, Getty Images
21 листопада 2025, 12:41
Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч розповів про стан українського універсала Олександра Зінченка напередодні поєдинку з Ліверпулем.
Наставник зазначив, що українець робить прогрес у роботі над відновленням, але до заявки на найближчу гру не потрапить.
"Олександр Зінченко прогресує завдяки нашій науковій команді та фізіотерапевтам, але він – не з нами", — цитує Дайча Nottingham Post.
Поєдинок між Ноттінгем Форест та Ліверпулем відбудеться 22 листопада. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.