Англія

Українець продовжує відновлення, але до складу Ноттінгем Форест ще не повернувся.

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч розповів про стан українського універсала Олександра Зінченка напередодні поєдинку з Ліверпулем.

Наставник зазначив, що українець робить прогрес у роботі над відновленням, але до заявки на найближчу гру не потрапить.

"Олександр Зінченко прогресує завдяки нашій науковій команді та фізіотерапевтам, але він – не з нами", — цитує Дайча Nottingham Post.

Поєдинок між Ноттінгем Форест та Ліверпулем відбудеться 22 листопада. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.