Ліга Європи

Український захисник Ноттінгем Форест залишив поле наприкінці першого тайму, схопившись за стегно.

Захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко достроково завершив перший тайм у матчі Ліги Європи проти Порту.

На 45-й хвилині українець сів на газон, тримаючись за стегно правої ноги, після чого не зміг продовжити гру. Його замінив Ніколо Савона.

Для Зінченка це був перший матч під керівництвом нового головного тренера Ноттінгем Форест Шона Дайча.

У поточному сезоні українець провів 479 хвилин у шести поєдинках за клуб, однак поки що не відзначався результативними діями.