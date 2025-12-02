Англія

ФІФА планує дозволити перевірку кутових та других жовтих карток, а також тестує нове правило проти симуляцій.

ФІФА готується отримати спеціальний дозвіл, який дозволить системі відеоповторів виконувати додаткові функції на чемпіонаті світу 2026 року. За інформацією The Times, у федерації прагнуть підвищити точність арбітражу на майбутньому турнірі.

Одним із можливих нововведень стане право ВАР втручатися у випадках, коли кутовий удар був призначений помилково. Крім того, планується дозволити арбітрам переглядати епізоди з другими жовтими картками, щоб підтверджувати або скасовувати вилучення.

Паралельно на Кубку арабських держав у Катарі тестують іншу ініціативу — боротьбу з симуляціями. Згідно з експериментальним правилом, футболіст, який отримав медичну допомогу через травму, повинен залишити поле на дві хвилини, якщо гравець, що порушив правила проти нього, не був покараний жовтою або червоною карткою.

Ці зміни можуть стати частиною глобальної реформи суддівства вже на найближчому мундіалі.