Англія

Тренер назвав півзахисника особливим гравцем і лідером на полі.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив велику підтримку Філу Фодену та заявив, що хотів би бачити вихованця клубу в команді протягом усієї кар’єри.

"Сподіваюся, він зможе залишитись у клубі на всю свою кар'єру. Він особливий гравець, уболівальник Манчестер Сіті з часів академії, у цьому немає жодних сумнівів. Щодо посади капітана — якщо він захоче ним стати, то так. На полі він завжди був лідером. Він не з тих, хто багато говорить у роздягальні, але на полі ніколи не йде на другий план. Він завжди брав на себе відповідальність з першого дня, має неймовірну харизму на полі", — зазначив Гвардіола.

У нинішньому сезоні Фоден провів 17 матчів у всіх турнірах, забив шість голів та віддав три асисти.

Нагадаэмо, Фоден вирішив, де гратиме до 2030 року.