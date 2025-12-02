У Бундеслізі відбулася тренерська відставка.
Сандро Вагнер, Getty Images
02 грудня 2025, 12:12
Футбольний клуб Аугсбург офіційно повідомив про звільнення 38-річного фахівця Сандро Вагнера з посади головного тренера. Про це інформує пресслужба німецького клубу.
Співпрацю між сторонами було припинено за обопільною згодою. Вагнер очолював команду з літа 2025 року.
Після 12 проведених турів чемпіонату Німеччини Аугсбург набрав лише десять балів і розташовується на 14-й позиції в турнірній таблиці.
Наступний поєдинок у рамках німецької Бундесліги команда проведе на домашньому стадіоні проти леверкузенського Баєра в суботу, 6 грудня.