Німеччина

У Бундеслізі відбулася тренерська відставка.

Футбольний клуб Аугсбург офіційно повідомив про звільнення 38-річного фахівця Сандро Вагнера з посади головного тренера. Про це інформує пресслужба німецького клубу.

Співпрацю між сторонами було припинено за обопільною згодою. Вагнер очолював команду з літа 2025 року.

Після 12 проведених турів чемпіонату Німеччини Аугсбург набрав лише десять балів і розташовується на 14-й позиції в турнірній таблиці.

Наступний поєдинок у рамках німецької Бундесліги команда проведе на домашньому стадіоні проти леверкузенського Баєра в суботу, 6 грудня.