Англія

Команда АПЛ може залишитися без ключових виконавців на місяць.

Кубок африканських націй-2025, що стартує 21 грудня у Марокко, може створити серйозні кадрові труднощі для Сандерленда. За даними ESPN, клуб потенційно втратить найбільшу кількість футболістів серед усіх команд англійських ліг.

У розпорядження своїх збірних гарантовано вирушать четверо гравців Сандерленда, а ще троє можуть отримати виклик ближче до старту турніру. Таким чином клуб ризикує залишитися без семи виконавців у найнапруженіший період сезону.

Серед інших команд найближчими конкурентами за кількістю можливих втрат є Вулвергемптон, який може недорахуватися до п’яти гравців (троє гарантовано, двоє під питанням).

Водночас такі клуби, як Арсенал, Ньюкасл, Челсі та Лідс, зовсім не мають представників, які вирушать на турнір. Манчестер Сіті потенційно може делегувати двох футболістів.

Кубок африканських націй пройде з 21 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року.