Італія

Міланський клуб уже провів перші переговори та планує нову зустріч із хорватами найближчим часом.

Інтер активно працює над посиленням оборони та звернув увагу на перспективного центрального захисника Хайдука Браніміра Млачича. Як повідомляють хорватські ЗМІ, міланський клуб уже провів одну зустріч із керівництвом Хайдука та готовий продовжити переговори найближчими тижнями.

Першим інформацію оприлюднив портал Germanijak, зазначивши, що скаути Інтера високо оцінили 18-річного Млачича та вважають його одним із найцікавіших молодих захисників у регіоні. Минулого тижня представники Інтера вже обговорили з хорватською стороною можливі умови трансферу.

За попереднім планом, міланський клуб хотів би оформити угоду найближчим часом, але залишити гравця в оренді у Хайдука до кінця сезону, щоб він отримував стабільну ігрову практику.

У цьому сезоні захисник провів 15 матчів за хорватський клуб в усіх турнірах та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інтер також націлився на голкіпера Тоттенгема Вікаріо.