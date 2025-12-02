Англія

Колишній гравець АПЛ звільнений під заставу, триває розслідування поліції Ессекса.

Поліція Ессекса розслідує заяву щодо можливого замаху на зґвалтування, у якому фігурує колишній гравець збірної Англії та клубів англійської Прем’єр-ліги. За інформацією The Telegraph, скарга надійшла кілька тижнів тому від його колишньої партнерки.

Правоохоронці затримали ексфутболіста в аеропорту Станстед у неділю після прибуття в країну. Після арешту його доправили до поліційного відділку, де відбулося кількагодинне опитування, а також було взято зразки ДНК та відбитки пальців.

Через юридичні обмеження ім’я підозрюваного не розголошується. У поліції зазначили, що чоловіка звільнили під заставу до кінця лютого 2026 року. Розслідування триває.

