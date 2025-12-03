Англія

Мареска вважає, що англійський форвард здатен покращити гру команди.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска визначив Гаррі Кейна пріоритетною ціллю зимового трансферного вікна. Наставник переконаний, що англійський форвард здатен кардинально змінити гру лондонців і повернути команді статус претендента на європейську еліту. Про це повідомляє CaughtOffside.

За словами Марески, нинішній склад Челсі молодий і недосвідчений, і команді бракує нападника, який може утримувати м’яч, реалізовувати складні моменти та витягувати команду в критичні хвилини. Кейн поєднує ці якості й може стати довгоочікуваним лідером. Крім того, присутність англійця на полі змушує суперників змінювати оборону, створюючи більше простору для партнерів.

Однак трансфер буде непростим: Кейн має чинний контракт з Баварією до 2027 року, а його відступні оцінюють у близько 65 млн євро. Німецький клуб не поспішає розставатися зі своєю головною зіркою, плануючи будувати команду довкола його досвіду та результативності.

Крім лондонців, за форвардом стежить Барселона, тому Челсі доведеться діяти рішуче, якщо хоче повернути англійця до Прем’єр-ліги.