Ліга чемпіонів

Нападник Баварі високо оцінив прямолінійний стиль управління Венсана Компані.

Капітан збірної Англії та форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн заявив, що отримує від футболу більше задоволення, ніж будь-коли, і віддав належне головному тренеру Венсану Компані за його безкомпромісний та чесний стиль управління.

Перед матчем Ліги чемпіонів проти Арсеналу, Кейн поспілкувався з ЗМІ, заявивши що цінує прямолінійний підхід бельгійського наставника:

"З ним Компані немає жодної дурні. Багато футболістів і людей загалом це цінують. Думаю, зараз я насолоджуюся футболом найбільше, тому що більше залучений до гри. Він однозначно зробив мене кращим" — сказав нападник.

Кейн, який у свій дебютний сезон 2023/24 у Баварії забив 36 голів у Бундеслізі, підкреслив, що його роль у команді стала ширшою, ніж просто забивати м'ячі:

"Мені подобається робити підкати, допомагати команді, блокувати удари. Мене судитимуть за голами, але я думаю, що цього сезону люди також цінують і інші речі, які я роблю" — додав Гаррі.

Він також порівняв роботу з Компані з його часом у Тоттенгемі під керівництвом Антоніо Конте:

"Те, як ми граємо з Компані, один-в-один, змушує мене робити це допомагати в обороні. У Тоттенгемі з Антоніо Конте ми бігали! То був досить важкий час, важкий період. Я відчуваю, що впливаю на гру з м'ячем і без м'яча набагато більше, ніж у попередні роки" — наголосив Кейн.

Незважаючи на чутки про інтерес з боку Барселони, Кейн також підтвердив, що наразі не веде жодних переговорів про новий контракт і повністю зосереджений на поточному сезоні та майбутньому Чемпіонаті світу.