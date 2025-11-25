Німеччина

Англійський форвард запевнив, що не отримував пропозицій і не планує змінювати клуб до ЧС-2026.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився щодо повідомлень про можливе бажання Барселони підписати його вже наступного літа. Англієць запевняє, що поки не думає про зміну клубу.

"Зі мною ще ніхто не зв’язувався. Я почуваюся дуже комфортно в Німеччині, навіть попри те, що ми з клубом ще не обговорювали моє майбутнє. Ніхто нікуди не поспішає, адже я щасливий у Баварії. Це видно по моїй грі. Якщо з’являться пропозиції — побачимо. Але зараз я навіть не думаю про новий сезон. Влітку буде чемпіонат світу, і, швидше за все, після нього нічого не зміниться", — заявив Кейн.

32-річний форвард проводить черговий топовий сезон: у кампанії 2025/26 він забив 29 голів і віддав 3 асисти у 23 матчах за клуб і збірну.

Нагадаємо, що матч Арсенал — Баварія пройде завтра, 26 листопада о 22:00.