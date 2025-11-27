Ліга чемпіонів

Англійський форвард наполягає, що мюнхенцям варто зберігати холодний розум та не робити трагедії з невдалого результату.

Баварія на виїзді поступилася лондонському Арсеналу (1:3)

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн закликав своїх партнерів по команді та вболівальників не впадати у відчай після прикрої поразки. Попри те, що результат матчу виявився невтішним для німецького гранда, Кейн переконаний: одна поразка не визначає весь сезон.

У своєму коментарі після гри лідер атак мюнхенців наголосив на важливості збереження спокою та концентрації на майбутніх викликах.

"Звісно, ми розчаровані. Ми хотіли перемогти, і ми знаємо, що здатні на більше. Але зараз головне — не панікувати. Це лише одна гра у довгому турнірі. У Лізі чемпіонів трапляються вечори, коли все йде не за планом, але сила великої команди в тому, як вона реагує на такі моменти", — зазначив Кейн.

Англієць також підкреслив, що новий формат єврокубків дає право на помилку, проте Баварія має зробити правильні висновки, щоб уникнути подібних осічок у майбутньому.

Нагадаємо, що для Гаррі Кейна матчі проти пушкарів завжди є принциповими через його минуле в Тоттенгемі, проте цього разу фортуна посміхнулася його давнім суперникам.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.

Баварія вже розпочала підготовку до наступного поєдинку, маючи намір якнайшвидше реабілітуватися перед фанатами. Наступний свій матч мюнхенці зіграють 29 листопада проти Санкт-Паулі в рамках 12 туру Бундесліги.