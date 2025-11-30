Англія

Іспанець здобув 61-шу вікторію та повторив рекорд Грегорі й О’Ніла.

Унаї Емері продовжує вписувати своє ім’я в історію Астон Вілли.

Після мінімальної перемоги над Вулвергемптоном у 13-му турі АПЛ (1:0) іспанський наставник досяг важливої позначки — 61 виграний матч у Прем’єр-лізі на чолі бірмінгемського клубу.

Цей результат став рекордним для Вілли: стільки ж перемог у чемпіонаті мали лише Джон Грегорі та Мартін О’Ніл. Поєдинок проти Вулвз став для Емері 114-м у лізі на посаді головного тренера команди.

Іспанець очолює Астон Віллу з 2022 року.

