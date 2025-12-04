Англія

Іспанський наставник став найуспішнішим тренером бірмінгемців в історії Прем’єр-ліги.

Перемога Астон Вілли над Брайтоном з рахунком 4:3 у 14 турі англійської Прем’єр-ліги стала історичною для головного тренера Унаї Емері. Іспанський фахівець офіційно став рекордсменом клубу за кількістю перемог у чемпіонаті Англії.

Під керівництвом Емері бірмінгемці здобули 62 перемоги у 115 матчах АПЛ, що перевищує показники попередніх лідерів – Джона Грегорі (61 перемога у 147 матчах) та Мартіна О’Ніла (61 перемога у 149 зустрічах).

У поєдинку проти Брайтона команда Емері показала вольовий характер. Програючи 0:2, Вілла зуміла переломити хід гри та забити чотири м’ячі поспіль. Голи у складі бірмінгемців провели Оллі Воткінс (дубль), Амаду Онана та Доніелл Мален.