Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморім націлився на Антуана Семеньйо з Борнмута.
Антуан Семеньйо, getty images
02 грудня 2025, 13:57
Півзахисник Борнмута Антуан Семеньйо може перейти в інший англійський клуб. Згідно з відомостями інсайдера Фабріціо Романо, у трансфері 25-річного гравця зацікавлений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім.
Раніше в пресі повідомлялося, що бачити Семеньйо у своїх лавах хотіли б Ліверпуль та Манчестер Сіті. Ганський футболіст оцінюється порталом Transfermarkt у 55 мільйонів євро.
Термін чинного контракту між Семеньйо та "вишнями" закінчується наприкінці червня 2030 року.
У поточному сезоні Прем'єр-ліги Антуан провів 12 поєдинків, записавши на свій рахунок шість забитих м'ячів та три гольові передачі.