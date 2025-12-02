Англія

Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморім націлився на Антуана Семеньйо з Борнмута.

Півзахисник Борнмута Антуан Семеньйо може перейти в інший англійський клуб. Згідно з відомостями інсайдера Фабріціо Романо, у трансфері 25-річного гравця зацікавлений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім.

Раніше в пресі повідомлялося, що бачити Семеньйо у своїх лавах хотіли б Ліверпуль та Манчестер Сіті. Ганський футболіст оцінюється порталом Transfermarkt у 55 мільйонів євро.

Термін чинного контракту між Семеньйо та "вишнями" закінчується наприкінці червня 2030 року.

У поточному сезоні Прем'єр-ліги Антуан провів 12 поєдинків, записавши на свій рахунок шість забитих м'ячів та три гольові передачі.