Іспанія

Мадридці оцінили хавбека у 30 мільйонів євро та не розглядають варіант оренди.

Атлетіко визначив суму, за яку готовий відпустити Конора Галлагера до Манчестер Юнайтед у січневе трансферне вікно. За даними Metro, мадридці хочуть отримати за англійського півзахисника близько 30 мільйонів євро й не збираються погоджуватися на оренду.

Юнайтед цікавився Галлагером наприкінці літнього трансферного вікна, але тоді Атлетіко запевнив, що 25-річний футболіст залишиться в команді. Проте ситуація може змінитися, адже півзахисник прагне більше ігрового часу перед чемпіонатом світу 2026 року.

Галлагер перейшов до Атлетіко влітку 2024 року за 34 мільйони фунтів, однак у цьому сезоні з’являвся у стартовому складі лише тричі. Фабріціо Романо підтвердив, що взимку можливий його відхід:

"Якщо надійде пропозиція про постійний трансфер, усе може змінитися. Можливо, йдеться про суму близько 30 мільйонів євро. Джерела вважають, що це реальна можливість отримати Галлагера вже в січні".

За півзахисником також стежать інші клуби з Англії та Італії, які уважно моніторять розвиток подій.

В поточному сезоні англієць провів 22 матчі та забив два голи.