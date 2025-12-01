Іспанія

До німецького голкіпера зростає інтерес перед зимовим трансферним вікном.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген повернувся до роботи в загальній групі команди. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що 33-річний німець уже майже готовий до свого камбеку на футбольне поле. Тер Штеген пропустив початок сезону через проблеми зі спиною, але нині завершує відновлення і може незабаром повернутися до гри.

За даними джерела, до німецького воротаря зростає інтерес з боку інших клубів напередодні зимового трансферного вікна, що може зробити ситуацію навколо його майбутнього ще цікавішою.

Раніше повідомлялося, що турецький Бешикташ зв’язався з Барселоною щодо оренди Марка-Андре тер Штегена.