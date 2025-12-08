Мануель Аканджі ризикує пропустити гру.
Мануель Аканджі, Getty Images
08 грудня 2025, 15:58
Міланський Інтер може вийти на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля без свого лідера оборони.
Мануель Аканджі, який приєднався до італійського клубу на правах оренди з Манчестер Сіті в останній день трансферного вікна, не з'явився на передматчевому тренуванні команди в понеділок.
За інформацією журналіста Аппʼяно Джентіле 30-річний швейцарець страждає від симптомів грипу. Це ставить під величезний сумнів його участь у поєдинку проти підопічних Арне Слота.Медичний штаб клубу працює в посиленому режимі, але шанси побачити захисника у старті тануть з кожною годиною.
Відсутність Аканджі стане справжнім ударом для Крістіана Ківу, адже швейцарець миттєво став стовпом оборони міланців після свого переходу. Враховуючи, що Інтер вже має певні кадрові труднощі в захисті, втрата такого досвідченого гравця перед зустріччю з потужною атакою Ліверпуля може стати фатальною.
Матч 6 туру Ліги чемпіонів Інтер — Ліверпуль розпочнеться 9 грудня о 22:00