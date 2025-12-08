Ліга чемпіонів

Мануель Аканджі ризикує пропустити гру.

Міланський Інтер може вийти на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля без свого лідера оборони.

Мануель Аканджі, який приєднався до італійського клубу на правах оренди з Манчестер Сіті в останній день трансферного вікна, не з'явився на передматчевому тренуванні команди в понеділок.

За інформацією журналіста Аппʼяно Джентіле 30-річний швейцарець страждає від симптомів грипу. Це ставить під величезний сумнів його участь у поєдинку проти підопічних Арне Слота.Медичний штаб клубу працює в посиленому режимі, але шанси побачити захисника у старті тануть з кожною годиною.

Відсутність Аканджі стане справжнім ударом для Крістіана Ківу, адже швейцарець миттєво став стовпом оборони міланців після свого переходу. Враховуючи, що Інтер вже має певні кадрові труднощі в захисті, втрата такого досвідченого гравця перед зустріччю з потужною атакою Ліверпуля може стати фатальною.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Інтер — Ліверпуль розпочнеться 9 грудня о 22:00