Іспанія

Німець не спостерігає за конкурентами.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про поразку мадридського Реала від Сельти (0:2). Цитує німецького фахівця Marca.

“Барселона зосереджена на собі, а не на Реалі. Ми не хочемо про них говорити.

Ми випереджаємо їх на чотири очки, але попереду довгий шлях. Ми повинні викладатися на повну. Найважливіший матч зараз – майбутній проти Айнтрахту.

Я не дивився матч. Я спав. Але бачив повідомлення, які мені надіслали. Втім, я зосереджений на нашій команді. На решту не витрачаю сили. Найголовніше- це Барселона”, — сказав Гансі Флік.