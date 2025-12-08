Німець не спостерігає за конкурентами.
Гансі Флік, Getty images
08 грудня 2025, 16:27
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про поразку мадридського Реала від Сельти (0:2). Цитує німецького фахівця Marca.
“Барселона зосереджена на собі, а не на Реалі. Ми не хочемо про них говорити.
Ми випереджаємо їх на чотири очки, але попереду довгий шлях. Ми повинні викладатися на повну. Найважливіший матч зараз – майбутній проти Айнтрахту.
Я не дивився матч. Я спав. Але бачив повідомлення, які мені надіслали. Втім, я зосереджений на нашій команді. На решту не витрачаю сили. Найголовніше- це Барселона”, — сказав Гансі Флік.