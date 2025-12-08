Англія

Мерсисайдці активно стежать за Бредлі Баркола.

Ситуація в роздягальні Ліверпуля досягла точки кипіння. Після суботньої нічиєї з Лідсом (3:3), яку Мохамед Салах провів на лаві запасних третій матч поспіль, єгиптянин вибухнув критикою на адресу головного тренера Арне Слота.

"Я не міг повірити, що просиджу на лаві запасних усі 90 хвилин! Утретє поспіль я опиняюсь на лаві запасних, здається, уперше у своїй кар'єрі. Якщо чесно, я дуже, дуже розчарований. — емоційно прокоментував Салах своє становище.

Контраст із минулим сезоном, де Мохамед оформив 29 голів та 18 асистів, разючий. У поточній кампанії він має лише 4 голи у 13 матчах.

Очікується, що матч проти Брайтона наступної суботи стане його прощанням із фанатами на Енфілді перед від’їздом на Кубок африканських націй до Марокко, а в січні він остаточно змінить клуб. Серед претендентів називають Галатасарай та команди із Саудівської Аравії.

Ліверпуль не гає часу і вже знайшов пріоритетну ціль на заміну. Клуб націлився на 23-річного вінгера ПСЖ Бредлі Баркола. Француз, який забив 5 голів у цьому сезоні, незадоволений своїм статусом у Парижі.

Попри пропозицію нового контракту, він програє конкуренцію Хвічі Кварацхелії, Усману Дембеле та Дезіре Дуе в побудовах Луїса Енріке. Проте підписати Барколя буде непросто. У перегони втрутився лондонський Арсенал який шукає посилення атаки через невизначеність із майбутнім Габріеля Мартінеллі.