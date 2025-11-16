Англія

Червоні дияволи повідомили італійському клубу умови угоди щодо нідерландського нападника, який відчайдушно хоче покинути Олд Траффорд.

Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе на Олд Траффорд, схоже, добігає кінця.

Як повідомляє Goal, керівництво Червоних дияволів погодилося відпустити 24-річного форварда вже у зимове трансферне вікно, оскільки той не входить до планів головного тренера Рубена Аморіма.

Головним претендентом на гравця є італійська Рома. Клуб Серії А вже отримав від Юнайтед інформацію про умови, на яких англійці готові укласти угоду. Найбільш імовірним варіантом розвитку подій є оренда з подальшим правом викупу, на чому наполягає римський клуб, який шукає підсилення для своєї лінії атаки.

Сам Зіркзе відчайдушно прагне покинути Манчестер. Після свого гучного переходу з Болоньї у 2024 році нідерландець так і не зміг стати стабільним гравцем основи. Ситуація лише погіршилася з приходом Аморіма, при якому нападник отримує катастрофічно мало ігрового часу.

Головною мотивацією для гравця є не лише клубна кар'єра, але й міжнародна. Попереду Чемпіонат світу 2026 року, Зіркзе розуміє, що без регулярної ігрової практики в топ-клубі він ризикує не потрапити до фінальної заявки збірної Нідерландів.

Перехід до Роми, де він може отримати ключову роль, розглядається як ідеальний шанс перезавантажити кар'єру та довести свою профпридатність Рональду Куману.