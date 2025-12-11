Ліга чемпіонів

Італієць незадоволений командою.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після перемоги над кіпрським Пафосом (2:0) у матчі Ліги чемпіонів. Його слова наводить DAZN.

«Було дуже важливо здобути перемогу, після неї все виглядає краще. Аналізуючи матч, я розумію, що нам, звичайно, потрібно робити більше, ми незадоволені, хлопці незадоволені собою, часом ми робили найменше. Деякі ситуації у першому таймі були відверто ганебними. Після перерви ми трохи розслабилися та стали спокійніше діяти з м'ячем, приймаючи правильні рішення.

Це правда, що ми маємо деякі труднощі в обороні, але очевидно, що нам потрібен правоногий центральний захисник, тому що Калулу має бути фулбеком, а цю позицію зараз займає Вестон Маккенні. Коли Камб'язо потрібно захищатися проти мускулистих нападників, у нього виникають деякі труднощі, його сильні сторони проявляються в атаці.

Це правда, що ми надто багато дозволяли Пафос у першому таймі. Ми також припустилися кількох дешевих помилок, іноді просто неймовірно бачити їх, усвідомлювати, що наші гравці не можуть ухвалити правильні рішення в цих епізодах, але ми зараз в такій ситуації», – сказав Спаллетті.