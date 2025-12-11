Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинки проти Швеції та можливий фінал плей-оф пройдуть на арені Леванте.

Збірна України визначилася з місцем проведення своїх потенційних матчів плей-оф відбору чемпіонату світу-2026. Поєдинки відбудуться в іспанській Валенсії на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія, домашній арені місцевого клубу Леванте, яка вміщує 26 354 глядачів.

Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет УАФ після розгляду кількох варіантів у різних країнах. Обраний стадіон визнали оптимальним з огляду на інтереси збірної України. Після рішення виконкому адміністрація УАФ має укласти угоду зі стадіоном і повідомити УЄФА про затверджений вибір.

26 березня 2026 року команда Сергія Реброва зіграє тут півфінал плей-оф проти Швеції. У разі перемоги фінальний матч 31 березня також пройде на цій арені — суперником стане переможець пари Польща – Албанія.

Раніше ФІФА оприлюднило час проведення матчів майбутнього чемпіонату світу-2026.