Головний тренер Ліверпуля Арне Слот напередодні матчу з Інтером в Лізі чемпіонів прокоментував критику на свою адресу з боку вінгера команди Мохамеда Салаха. Цитує нідерландського фахівця Бен Джейкобс.

«Мені важко зрозуміти, кого він мав на увазі говорячи про те, що його «кинули під автобус». Ми дали йому знати, що він не поїде з нами. Це єдине, що ми йому сказали.

Якою була ваша реакція на його слова?

Його немає з нами в Мілані. Це красномовна реакція на його слова.

– Ваші стосунки зруйновані?

– Я так не вважаю, але він має право відчувати те, що відчуває. Для мене його коментарі стали несподіванкою.

– Чи гратиме він проти Брайтона?

- У нас завтра важливий матч проти Інтера. Післязавтра ми ще раз подивимось на ситуацію. Я твердо переконаний, що гравець завжди має можливість повернутися.

- Чи зіграв Салах свій останній матч за Ліверпуль?

– Уявлення не маю. Зараз я не можу відповісти на це запитання», – сказав Слот.