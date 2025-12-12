Підопічні Унаї Емері виграли вісім поєдинків поспіль.
Гравці Астон Вілли, Getty Images
12 грудня 2025, 13:45
Астон Вілла у матчі основного етапу Ліги конференцій здобула перемогу над Базелем (2:1).
Для "левів" це була восьма перемога поспіль у всіх турнірах.
За інформацією Opta, Вілла повторила рекорд 1914 року за найдовшою переможною серією в історії, коли вона виступала на рівні топ-дивізіону чемпіонату Англії.
Також зазначається, що найдовша серія перемог клубу з Бірмінгему налічувала 11 поєдинків – вона була зафіксована понад 100 років тому.
Після п'яти турів Астон Вілла посідає третє місце у Лізі Європи, а також йде на такій самій позиції в АПЛ. Свій наступний матч "леви" проведуть проти Вест Гема – 14 грудня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Базель — Астон Вілла.