Підопічні Унаї Емері виграли вісім поєдинків поспіль.

Астон Вілла у матчі основного етапу Ліги конференцій здобула перемогу над Базелем (2:1).

Для "левів" це була восьма перемога поспіль у всіх турнірах.

За інформацією Opta, Вілла повторила рекорд 1914 року за найдовшою переможною серією в історії, коли вона виступала на рівні топ-дивізіону чемпіонату Англії.

Також зазначається, що найдовша серія перемог клубу з Бірмінгему налічувала 11 поєдинків – вона була зафіксована понад 100 років тому.

Після п'яти турів Астон Вілла посідає третє місце у Лізі Європи, а також йде на такій самій позиції в АПЛ. Свій наступний матч "леви" проведуть проти Вест Гема – 14 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Базель — Астон Вілла.